FeWC 2022: Umut ist in der K.O.-Phase, Kkoray_ muss bereits die Koffer packen

Beim FeWC 2022 sind die ersten beiden Gruppen ausgespielt: Umut von RB Leipzig steht in den Playoffs, während Bochumer Kkoray_ diese äußerst tragisch verpasst © FIFA

Das große Finalturnier der FIFA-Season ist im vollen Gange! Die besten Einzelspieler kämpfen um den Einzug in die K.o.-Runde. Mittendrin: vier Deutsche, von denen es für einige besser, für andere wiederum schlechter läuft.

Es ist gefühlt seit jeher ein eisernes Gesetz, dass Deutschland immer die meisten und auch ziemlich starken FIFA-Profis bei internationalen Wettbewerben stellt. 2019 kam mit Mohammed „ MoAuba “ Harkous auch der Weltmeister von hier, der in diesem Jahr seinen Titel nicht verteidigen wird. Dennoch stehen mit Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen, Bene „ BeneCR7X “ Bauer, Koray „ Kkoray_ “ Kücükgünar sowie Umut „ RBLZ_Umut “ Gültekin vier hochklassige Vertreter im Turnieraufgebot. Doch nicht für jeden der Vier läuft es wie geplant.

Umut weiter, Kkoray_ raus

Die deutschen Teilnehmer sind auf die Gruppe B (BeneCR7x), Gruppe C (RBLZ_Umut, Kkoray_) und Gruppe D (DullenMIKE) aufgeteilt. Während es für RBLZ_Umut nicht besser laufen könnte, dieser führt seine Gruppe auf Platz eins an, befindet sich DullenMIKE zwar auf einem der Qualifikationsplätzen (Eins bis vier), dennoch darf der Neue des FOKUS Clans nicht locker lassen und versuchen am zweiten Gruppentag die Knockout-Stage klarzumachen.