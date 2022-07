Anzeige

LoL: Prime League Spieltag #14 - BIG gelingt Comeback, PENTA in der Krise LoL: Prime League Spieltag #14

Die Playoff-Plätze sind in fester Hand © BIG

Niklas Walkerling

Der 14. Spieltag der Strauss Prime League startete für PENTA 1860 nicht die gewünschte Aufholjagd. Die ersten sechs Teams hingegen haben die Playoff-Plätze fest im Griff, angeführt von BIG und UOL SE.

Selten waren die Kräfteverhältnisse der Prime League so deutlich zu erkennen, wie in diesem Summer Split. Die ersten sechs Teams haben sich klar von den übrigen vier abgesetzt und machen die Meisterschaft unter sich aus.

In der ersten Partie des 14. Spieltags erwartete die Zuschauer das Kellerduell zwischen PENTA 1860 und E WIE EINFACH E-SPORTS. Für beide Klubs war es ein wegweisendes Spiel, da PENTA die rote Laterne abgeben und E WIE EINFACH von den Relegationsplätzen Abstand nehmen wollte.

Anzeige

Strauss Prime League: PENTA blickt in den Abgrund

Bei PENTA waren wie in fast jedem Ligaspiel gute Ansätze zu erkennen. Bis Minute 20 hatten sie das Spiel im Griff, ließen sich aber mit vier Champions im gegnerischen Jungle umzingeln und schenkten die Führung her. Als man dann in der 26. Minute auch zu spät zum Baron kam, hatte E WIE EINFACH leichtes Spiel und machte mit einem weiteren Teamfight alles klar.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Winstreak vs. Losestreak hieß es im zweiten Duell des Tages. Das wiedererstarkte MOUZ traf auf das schwächelnde SK Gaming Prime. Schwäche zeigten in diesem Match-Up aber nur die Mäuse. Nach 14 Minuten war SK schon mit 9.000 Gold im Vorsprung - und diesen bauten sich genüsslich aus. Sie spielten es langsam, aber sicher, kontrollierten die Map und ließen MOUZ keine Chance mehr zurückzukommen. Am Ende hieß es dann 31:1, wodurch sich SK in der Tabelle wieder vor die Mäuse schob.

Einen kleinen Befreiungsschlag gab es auch für WAVE Esports. Die Österreicher zeigten gegen Eintracht Spandau ein sehr solides Midgame und erspielten sich bereits in Minute neun einen Vorsprung, weil Eintracht ohne Ultimate auf ihrem Midlaner Joran „Kinetic“ Scheffer einen Teamfight einging. WAVE holte damit den ersten Sieg überhaupt gegen die Spandauer und teilen sich nun den siebten Platz mit E WIE EINFACH und GamerLegion.

BIG im Gleichschritt mit Unicorns of Love

Für den zweiten Hauptstadtklub lief es indes besser. BIG lieferte sich mit Schalke 04 den spannendsten Schlagabtausch des Abends, der in einen Sieg für die Bären mündete. Besonders die neue polnische Botlane aus Franciszek “Harpoon“ Gryszkiewicz und Igor „marlon“ Tomczyk weiß einfach jedes Spiel zu überzeugen und war ausschlaggebend für das Comeback des letztjährigen Prime League Champions.

Weiterhin Sand im Getriebe ist beim Spring Split Champion 2022, GamerLegion, die mit den Playoffs diese Saison nichts zu tun haben werden. Der Blick sollte eher nach unten gerichtet werden, denn eine Relegation gegen die starken Zweitligaklubs Eintracht Frankfurt oder Hertha BSC Esports möchte man mit Sicherheit vermeiden.

Anzeige