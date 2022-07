Cristiano Ronaldo: Will den Superstar keiner haben? Absagen von Bayern und Co.

Cristiano Ronaldo hat bei Manchester United wohl längst um Freigabe gebeten. Sein Berater bietet ihn an wie Sauerbier - doch das Interesse von Topklubs hält sich in Grenzen.

300-Millionen-Angebot für Ronaldo

Doch für Ronaldo ist diese astronomische Summe scheinbar nicht reizvoll. Nach Informationen der AS und ESPN will der 37-Jährige noch mindestens ein Jahr in Europa bleiben, er lechzt nach weiteren Trophäen - die er aber nicht mit Manchester United gewinnen will.