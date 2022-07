Ex-Weltmeister Fabregas wechselt in die Serie B

Der ehemalige Welt- und Europameister Cesc Fabregas (35) setzt seine stolze Karriere in der italienischen Serie B fort.

Der ehemalige Welt- und Europameister Cesc Fabregas (35) setzt seine stolze Karriere in der italienischen Serie B fort. Der Spanier unterschrieb beim Zweitligisten Como 1907 einen Zweijahresvertrag und will danach eine Trainerlaufbahn in Italien starten.