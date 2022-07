Mobbing-Skandal in der LCS: TSM-Boss Regi wurde von Riot Games verurteilt

In der vergangenen LCS-Off-Season kam es zu zahlreichen Wortgefechten zwischen Andy „Reginald“ Dinh und Peng „Doublelift“ Yilang aufgrund eines angeblichen Mobbing-Verhaltens von Reginald. Nun wurde dieser von Riot verurteilt.

Andy „Reginald“ Dinh zählt in der Welt von League of Legends zu den schillerndsten Persönlichkeiten. Der TSM-Gründer ist für seine spitze Zunge bekannt und nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund. In der vergangenen Off-Season der LCS kam es entsprechend immer wieder zu hitzigen Diskussionen mit TSMs ehemaligen AD Carry Peng „Doublelift“ Yilang. Dieser stellte die Behauptung auf, Andy „Reginald“ Dinh würde ein toxisches Arbeitsumfeld schaffen, Spieler bedrängen und auch nicht vor Mobbing zurückschrecken. Doublelift zufolge sollen unter anderem Spieler wie Jesper „Zven“ Svenningsen und Dennis „Svenskeren“ Johnsen betroffen sein.