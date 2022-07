Yu-Gi-Oh! Master Duel: Meilenstein von 40 Millionen Downloads erreicht

Am 13.07.2022 verkündete Konami via Twitter, dass Yu-Gi-Oh! Master Duel nun eine Install-Base von 40 Millionen erreicht hat. Den Anlass wird damit gefeiert, dass Spieler sich über 1000 kostenlose Gems freuen können. Diese können sie direkt für eines der neuen Decks oder Selection Packs ausgeben, die kurz zuvor erschienen sind.

Täglich über 20.000 Spieler auf Steam

Yu-Gi-Oh! Master Duel: Wie geht es weiter?

Viele Aspekte, die Spieler in der Vergangenheit kritisiert haben, sind durch einen mittlerweile stetigen Strom an neuen Inhalten erfolgreich ausgeglichen. Dennoch ist der Wunsch nach einer Aktualisierung der verbotenen und limitierten Karten etwas, dass die Meta des Spiels etwas besser regulieren soll.

In den vergangenen Saisons litt Master Duel stark unter Decks, die klar die beste Wahl für Spieler in höheren Rängen waren. Ein Faktor, den das physische Kartenspiel dadurch ausgleicht, dass hier Duelle nicht nur „Best of One“ gespielt werden und man sich einem Sidedeck gegen bestimmte Strategien wappnen kann. Ob Master Duel jemals einen Modus integriert, der ein solches Format anbieten wird, ist unbekannt. Der Konkurrent Magic: Arena hatte diesen Wandel tatsächlich nach längerem Spielerwunsch eingeführt.