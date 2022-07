FC Bayern: Robert Lewandowski wieder zu spät im Training

Robert Lewandowski erscheint erneut verspätet zu seinem Arbeitstag beim FC Bayern. Das ist aber kein wirklich neues Phänomen, in den Einheiten verhält er sich professionell.

Der Superstar, der den FC Bayern bekanntlich für den FC Barcelona verlassen will, war auch vor dem Training am Freitag zu spät an der Säbener Straße. (BERICHT: Lewandowski-Frust wächst)