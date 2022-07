Darts World Matchplay: Schwere Auftaktgegner für Clemens und Schindler

Gabriel Clemens (l.) und Martin Schindler (r.) haben beim World Cup of Darts die zweite Runde erreicht © Imago

Die deutschen Darts-Hoffnungen Gabriel Clemens und Martin Schindler haben beim World Matchplay in Blackpool/England schwierige Auftakthürden vor sich.

Clemens (Saarwellingen) trifft beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres in der ersten Runde am Montagabend auf den Portugiesen Jose de Sousa. Der formstarke Schindler muss in der gleichen Abendsession gegen den Weltranglistenzweiten Gerwyn Price antreten.