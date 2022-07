Salihamidzic: Bayern "sexy" für Stars - so liefen Juve-Gespräche zu de Ligt

„Für die Spieler ist es sexy, mit diesem Klub und diesem Trainer in die Zukunft zu gehen“, sagte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters der Bild -Zeitung. Er widersprach damit womöglich auch Superstar Robert Lewandowski indirekt, der Anfang Juni noch mit Blick auf seine eigene Situation gesagt hatte : „Wer will dann noch zu Bayern kommen?“ (Bericht: Lewandowski-Drohszenario verpufft)

Salihamidzic: Bayern in einer guten Position

Das erste Bayern-Angebot lag bei einer fixen Summe von 60 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an leicht, sowie 5 Millionen Euro an eher schwieriger zu erreichenden Bonuszahlungen - was aber wohl noch klar unter den Erwartungen der Juve-Seite liegt.