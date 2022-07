WWE-Drama: Schwer verletztem Big E droht das Karriere-Ende

So lief das Gigantenduell der WWE-Champs

Big E ist auf mögliches Ende der WWE-Karriere eingestellt

„Ich weiß nicht, ob ich im März zurück sein werde, oder ob sie sich dann alles anschauen werden und mir sagen: ‚Mach vielleicht besser was anderes mit deinem Leben“, sagt Ettore Ewen, wie er im bürgerlichen Leben heißt, in einem Interview mit TMZ .

Er wisse nicht, wie die Sache ausgehe, sei aber auf alle Möglichkeiten eingestellt: „Wenn ich nochmal wrestlen kann, habe ich meinen Frieden damit. Wenn nicht, dann soll es so sein. Meine Gliedmaßen funktionieren. Es hätte alles ganz anders ausgehen können. So oder so steht im Leben noch viel an.“