Bundesliga: Marco Reus warnt Borussia Dortmund vor holprigem Saisonstart

Sammer mit Forderung an BVB

Marco Reus will mit Borussia Dortmund einen guten Saisonstart hinlegen - gute Ergebnisse stehen für den BVB-Kapitän dabei noch vor dem „Spielerischen“ an erster Stelle.

„Das wird am Anfang nicht immer optimal aussehen“, sagte der Kapitän des BVB bei Sky nach dem Vorbereitungsspiel gegen den SC Verl (5:0). Die Schwarz-Gelben haben mit diversen Transfers in der Sommerpause nach einer eher enttäuschenden Saison für neue Euphorie in ihrem Umfeld gesorgt.