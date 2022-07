Frauen-EM 2022: Frankreich holt Gruppensieg trotz Peinlich-Elfer

Frankreichs Fußballerinnen haben bei der Europameisterschaft in England ohne viel Glanz als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht. (DATEN: Gruppen und Tabellen der Frauen-EM 2022)

Der Mitfavorit rang am Donnerstag in Rotherham Belgien mit 2:1 (2:1) nieder. Durch den zweiten Erfolg machten die Französinnen nicht nur das Weiterkommen perfekt, sondern sicherten sich auch Platz eins in der Gruppe D. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)