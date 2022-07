FC Bayern: Frust von Lewandowski wächst! Warum er sich ungerecht behandelt fühlt

Robert Lewandowski leistet im Training des FC Bayern Dienst nach Vorschrift– in der Hoffnung, dass sein Noch-Arbeitgeber endlich mit dem FC Barcelona verhandelt. Die Trainingseindrücke seit seiner Rückkehr an die Säbener Straße sind nicht neu.

In seinen ersten vier Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag zog der polnische Superstar zwar bei den meisten Übungen mit, hinterließ insgesamt aber einen isolierten Eindruck. (REPORT: Bayern zweifelt im Lewy-Poker an Barca)