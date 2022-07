British Open: Woods startet desolat - Debütant Young führt

Der Golf-Superstar spielte zum Auftakt der 150. British Open auf dem Old Course im schottischen St. Andrews eine 78er-Runde.

Woods, der beim US Masters im April sein sensationelles Comeback nach schwerem Autounfall gefeiert hatte, spielte am Donnerstag zwar drei Birdies.

Favoriten bei British Open in Lauerstellung

Zwischen dem fünften und siebten Loch gelangen McIlroy drei Birdies in Folge, seinen einzigen Bogey spielte er an Loch 13.

"Ich habe diesen Golfplatz in den letzten Jahren gut gespielt. Also wusste ich, dass so etwas möglich ist", sagte die Nummer zwei der Weltrangliste: "Morgen muss ich rausgehen und wiederholen, was ich heute gemacht habe."