Regionalliga: Gelungener Auftakt für Sandro Wagner und Unterhaching! Klarer Sieg gegen Buchbach

Sandro Wagner startet mit einem Sieg in die neue Regionalliga-Saison. Sein Team Unterhaching, zieht dabei aber den Unmut der Fans auf sich.

Im ersten Spiel der neuen Saison in der Regionalliga Bayern gewannen die Hachinger trotz strömenden Regens mit 3:1 (1:0) beim TSV Buchbach. ( Service: Ergebnisse der Regionalliga Bayern )

Dabei bestimmte das Wagner-Team von Beginn die Begegnung und ging verdient mit einer Führung in die Halbzeitpause. Christoph Ehlich stellte diese mit einem Treffer in der 35. Minute her. Im Anschluss ließen die Hachinger die rund 1.800 Zuschauer lange warten und kamen erst nach rund 20 Minuten wieder aus der Kabine.