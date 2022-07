Formel 1: Mick Schumacher bald auf Podest? Haas trumpft auf - und Updates folgen noch

Mick Schumacher und Kevin Magnussen glänzen nicht nur in Spielberg und fahren in die Punkte. Haas wirkt aktuell wie die neue vierte Kraft der Formel 1. Gelingt schon bald ein Podiums-Coup?

In der vergangenen Saison waren die Rennen meist alles andere als eine Spaßveranstaltung für Günther Steiner.

Stattdessen lief der Teamchef von Haas - zur Freude vieler Fans der Netflix-Serie „Drive to Survive“ - rund um die Grand Prix‘ gern fluchend durch das Fahrerlager, da seine Fahrer entweder hinterherfuhren oder ausschieden.

Doch nun hat sich die Welt bei Haas - und damit auch bei Steiner - gedreht. Haas ist das Team der Stunde. Die Piloten Kevin Magnussen und Mick Schumacher kamen zuletzt gleich zweimal in Folge beide in die Punkte.

Nur Ferrari, Red Bull und Mercedes besser?

In Spielberg am vergangenen Wochenende glänzte Schumacher sogar mit Rang sechs. Und Steiner wurde immer häufiger mit bester Laune gesehen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Zumindest in Spielberg war Haas die vierte Kraft hinter Ferrari, Red Bull und Mercedes, wenngleich der Kampf im Mittelfeld sehr eng zugeht.

In der Konstrukteurswertung steht das Team mit 34 Zählern aktuell auf Rang sieben, ist aber deutlich besser in Form als beispielsweise Alfa Romeo (51).

Haas: Knoten bei Schumacher geplatzt

Seit dem Rennen in Silverstone ist offenbar nicht nur der Knoten bei Mick Schumacher, sondern dem ganzen Team geplatzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Wir waren in den Rennen vor Silverstone auch nicht schlecht, nur hatten wir kein Glück oder haben Fehler gemacht. Die sehr gute Performance ist natürlich trotzdem ein wenig überraschend. Aber in die Punkte können wir in jedes Rennen kommen“, sagte Steiner im Interview bei SPORT1.