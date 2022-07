World Games 2022: Wetter sorgt für Wettkampf-Verschiebungen

Spaß in der Tonkabine: Rick und Jana sorgen beim Boule für Lacher

Das Wetter kann niemand beeinflussen! Dies bekamen am Donnerstagabend die Faustballer zu spüren.

Wettkampf muss abgebrochen werden

Zur Erklärung: Faustball wird nicht in der Halle, sondern unter freiem Himmel gespielt. Wegen des Gewitters mussten das Spielfeld sowie die Tribünen geräumt werden.

Daher musste auch das Herren-Finale, was ebenfalls Deutschland gegen die Schweiz bestreitet, auf 24 Uhr verlegt werden.

Am vergangenen Wochenende mussten einige Wettkämpfe auf den folgenden Tag verschoben werden. Beim Softball wurde die Partie zwischen Australien und Japan im 5. Inning abgebrochen und ebenso auf Sonntag verlegt wie die Begegnung zwischen Italien und Gastgeber USA.

Zwei Softball-Spiele an einem Tag

Besonders hart traf es dabei die Japanerinnen, die in der frühen Session am Sonntag auch gegen Mexiko spielten und somit zwei Duelle an einem Tag bestreiten mussten.