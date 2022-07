Eintracht Frankfurt: Ganz neue Rolle für Mario Götze? Weltmeister könnte umschulen

Mario Götze, dessen goldenes WM-Tor am Mittwoch auf den Tag genau acht Jahre zurücklag, geht auf die Anhänger zu, schreibt fleißig Autogramme und steht für Selfies bereit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hochprofessionell und doch zugleich nahbar. Obwohl die deutschen Topteams FC Bayern München und Borussia Dortmund und ein Weltmeisterschafts-Titel in der Vita stehen, ist von Überheblichkeit oder Arroganz nichts zu spüren.

Götze ist topfit und kommt intern gut an

Götze zog in jeder der insgesamt sieben Einheiten voll mit. Der 30-Jährige lässt seine technischen Fähigkeiten regelmäßig aufblitzen, er wird von den Mitspielern gesucht und gefunden und ist topfit. ( NEWS: Porto-Präsident mit seltsamem Scherz zu Götze )

Wie SPORT1 weiß, kommt gebürtige Memminger auch intern gut an. Götze ist ein etwas ruhigerer Charakter, er fällt nicht durch wildes Gestikulieren oder laute Töne auf. Viel mehr konzentriert er sich vollständig auf seine Aktionen, lenkt die Kollegen und spricht mit ihnen, wenn sie einen Rat benötigen.

Der Eindruck, dass er sich wohlfühlt, täuscht deshalb nicht. „Obwohl Mario schon bei großen Vereinen gespielt hat, kam er in die Kabine und meinte: ‚Es ist unfassbar! Man hat das Gefühl, dass man schon ein bis zwei Jahre dabei ist‘. Er wurde super aufgenommen und hat auch gleich die Späße mitgemacht“, verriet etwa Timothy Chandler am Rande des Trainingsplatzes.

Nicht nur als Spielmacher einsetzbar?

Trainer Oliver Glasner schaut auch beim Superstar genau hin. Stößt Götze bald regelmäßig aus der Tiefe des Raumes in die Spitze hervor? Glasner lässt die Frankfurter in der Vorbereitung regelmäßig im gewohnten 3-4-2-1-System auflaufen.

Für Glasner eröffnen sich dadurch viele Möglichkeiten. In der prominent besetzten Offensive würde auch ohne Götze mit Daichi Kamada, Jesper Lindström, Rafael Borré, Lucas Alario, Randal Kolo Muani, Jens Petter Hauge und Goncalo Paciencia ein enormer, qualitativ hochwertiger Konkurrenzkampf vorherrschen.

Deshalb könnte Götze auch etwas tiefer stehend agieren

Im Zentrum wird Kapitän Rode höchstwahrscheinlich auch in dieser Saison nicht mehr in allen Partien mitwirken können. Götze wäre mit seiner Erfahrung, Ballsicherheit, Kreativität und Pressing-Resistenz vor allem gegen tiefstehende, auf Konter ausgerichtete Gegner ein echter Gewinn. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

In Duellen gegen Topmannschaften, in denen vor allem Lauf- und Defensivarbeit auf dem Programm steht, wäre er in dieser Rolle wohl nicht die erste Wahl. Doch gerade dann, wenn eine Abwehrreihe geduldig geknackt werden muss, könnte er aus tieferer Position heraus als Strippenzieher und Ballverteiler agieren.