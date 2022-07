Italien wahrt dank Remis gegen Island Chancen aufs EM-Viertelfinale

Gegen Island kam das Team von Trainerin Milena Bertolini im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag in Manchester zu einem 1:1 (0:1). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)

Die Entscheidung fällt in der Gruppe am kommenden Montag (21.00 Uhr), wenn Italien in Manchester auf Belgien trifft. Island spielt parallel in Rotherham gegen die Französinnen.