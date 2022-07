Nkunku mit Treubekenntnis: "Hab nicht vor, den Klub nächstes Jahr zu verlassen"

Christopher Nkunku ist einer der Top-Stars von RB. Nach seiner Vertragsverlängerung äußert er sich nun über seine Zukunft in Leipzig.

Top-Scorer Christopher Nkunku vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig denkt nach seiner Vertragsverlängerung nicht an einen Abgang nach der kommenden Saison. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich fühle mich sowohl im Verein als auch in der Stadt sehr wohl. Den bereits sehr erfolgreichen Weg von RB Leipzig will ich weitergehen. Daher habe ich auch nicht vor, den Klub bereits nächstes Jahr wieder zu verlassen“, sagte der Franzose am Donnerstag im Trainingslager im österreichischen Aigen.