Manchester United: Für über 50 Millionen! Ajax-Star Lisandro Martínez vor Wechsel zu Red Devils

Die Red Devils scheinen langsam aktiver auf dem Transfermarkt zu werden. Nach Malacia soll ein weiterer Abwehrmann aus der Eredivisie vor einem Wechsel stehen - United will offenbar über 50 Millionen Euro für ihn bezahlen.

Der Ausverkauf bei Ajax Amsterdam hält wohl an! Nach den Transfers von unter anderem Sébastien Haller, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui scheint nun auch Lisandro Martínez einen neuen Verein gefunden zu haben: Manchester United.

Laut The Athletic steht ein Wechsel des Argentiniers zu den Red Devils vor dem Abschluss. Mit einem erhöhten Angebot in Höhe von etwas über 50 Millionen Euro soll das Team von Martínez‘ Ex-Trainer Erik ten Hag den FC Arsenal ausgestochen haben. De Telegraaf schreibt sogar von 55 Millionen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Martínez-Deal soll zeitnah über die Bühne gehen

Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano kann den „unmittelbar bevorstehenden“ Vollzug bestätigen. Der Deal könnte offenbar noch am Donnerstag, spätestens allerdings am Freitag über die Bühne gehen. Martínez nahm laut De-Telegraaf-Journalist Mike Verwij bereits nicht am Ajax-Training teil.