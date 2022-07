Tour de France 2022: Debütant siegt am Alpe d'Huez - Pogacar-Attacken auf Gelb wirkungslos

Der 22-jährige Brite vom Team Ineos Grenadiers setzte sich am Donnerstag nach 165,5 km in Alpe d‘Huez als Ausreißer mit einem Vorsprung von 3:23 Minuten durch. (Die Gesamtwertung der Tour de France)

„Ein Etappensieg bei meiner ersten Tour, nicht schlecht, oder?“, sagte Pidcock grinsend: „Das ist definitiv einer meiner größten Tage, eines meiner größten Erlebnisse. Dieser Slalom durch die Fans und die Fahnen, das erlebst du nirgends so wie hier in Alpe d‘Huez.“

Vingegaard wehrt Pogacars Attacken ab

Indes verteidigte Jonas Vingegaard das Gelbe Trikot im Stile eines Champions. 24 Stunden nach seinem Coup gegen Titelverteidiger Tadej Pogacar zeigte der Däne bei der nächsten packenden Bergankunft erneut Stärke: Am legendären Schlussanstieg nach Alpe d‘Huez behauptete er seinen Vorsprung von 2:22 Minuten auf den Slowenen.

Vingegaard parierte knapp drei Kilometer vor dem Ziel den ersten Angriff von Pogacar, der in der Gesamtwertung vorbei an Romain Bardet auf Rang zwei kletterte, und klemmte sich an dessen Hinterrad.