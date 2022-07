Overwatch 2: Teams zornig - Neuer Patch verändert kurz vor Turnierbeginn alles!

Im Januar hatte Blizzard in einer Pressemitteilung versprochen, mehr Updates für seine Spiele zu veröffentlichen. Für das neue Overwatch 2 gelingt das bisher wirklich gut. Die Spieler erfreuen sich während der Beta an regelmäßigen Updates und kontinuierlichen Balancing der Helden. Auch das neuste Update hat die Meta wieder ordentlich durchgewirbelt.

OW2: Mercy jetzt agiler und einfacher zu kontrollieren

In der letzten Veränderung der Supporterin wurde der Guardian Angel, also die Shirt-Fähigkeit überarbeitet. In der Vergangenheit hatten Spieler oft das Problem, dass Mercy beim Benutzen der Ability aus der sicheren Teamumgebung hinein in die Gefahrenzone, nah an das gegnerische Team katapultiert wurde, da ein Abbruch des Fluges nicht klar ausführbar war.