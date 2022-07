Yu-Gi-Oh!: Master Duel: Neues Update bringt einige lang ersehnte Karten!

Pinguine, Sushi-Schiffe, Abenteurer und eine Hand voll Drachenmädchen: Das neue Yu-Gi-Oh: Master Duel-Update vom 11.07.2022 hat für jeden Spieler etwas in petto.

Yu-Gi-Oh!: Master Duel hat am Montag, den 11.07. ein Update erhalten, das einige große Neuerungen bringt, auf welche Spieler bereits seit längerem warten. Das Highlight unter den Changes ist das neue Selection Pack „Wandering Travelers“. Hier finden Duellanten weiteren Support für den Suship- und Live★Twin-Archetyp. Aber vor allem führt das Pack die Adventure-Engine und die Wanderbriese-Karten in den Pool von Master Duel ein.