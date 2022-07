Anzeige

Dota 2: Vorzeitig qualifiziert! TSM steht als zweites Team für das The International 2022 fest Dota 2 WM: Nächstes Team steht fest

Mit 1380 Punkten ist TSM das zweite Team, das sich für Dotas Weltmeisterschaft - The International - qualifiziert © ESL

Florian Merz

Nach Paris Saint-Germain, besser bekannt als PSG.LGD, steht der nächste Teilnehmer für Dotas Weltmeisterschaft fest: Team SoloMid.

Es ist das Ziel eines jeden professionellen Dota-Teams: am Ende der Season an der Weltmeisterschaft, dem The International, teilzunehmen. Die besten Organisationen aus allen existierenden Regionen kämpfen um Ruhm, Ehre und Preisgelder in Millionenhöhe.

Nachdem sich jüngst PSG.LGD als erstes Roster für das prestigeträchtige Turnier qualifizierte, folgt nun Team SoloMid als zweiter Teilnehmer. Mit insgesamt 1380 DPC-Punkten ist der Orga die vorzeitige Qualifikation nicht mehr zu nehmen. Doch auch nach TSM warten einige große wie bekannte Namen.

The International 2022: PSG.LGD, TSM und... ?

Gegenwärtig tritt Team SoloMid in der ersten Division der Nordamerikanischen DPC Tour an. Obwohl Evil Geniuses, nouns sowie Quincy Crew in der Tabelle höhere Platzierungen einnehmen, reicht es TSM anhand der über das gesamte Jahr gesammelten DPC-Punkte vorzeitig die Quali für das TI klar zu machen.

Generell liefert die Punkteliste einen Eindruck davon, welches Team als nächstes zu PSG.LGD und TSM hinzustoßen wird. Mit gerade einmal 40 Punkten weniger befindet sich Rekordweltmeister und amtierender Major-Champion OG auf Rang drei (1340), gefolgt von Thunder Awaken (1240, Platz vier) und Tundra Esports (1212, Platz fünf).