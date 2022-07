Anzeige

2. Bundesliga: Bundesliga-Barometer - Fans glauben an Hamburg, Magdeburg spaltet die Meinung HSV: Aufstieg und Trainerentlassung?

Die Fans sehen Tim Walter als ersten Kandidaten für eine Entlassung © Imago

SPORT1

Der Hamburger SV verbringt nun bereits seine fünfte Spielzeit in der 2. Bundesliga. Geht es nach den Fans, könnte es aber endlich mit der Rückkehr ins Oberhaus klappen - aber vielleicht ohne Tim Walter.

Es ist fast schon ein Running Gag!

Zu Saisonbeginn gehört der Hamburger SV zu den Aufstiegsfavoriten in der 2. Bundesliga. Am Ende verpassen die Hanseaten jedoch immer wieder knapp die Rückkehr in die Bundesliga.

In vier Jahren Unterhaus landeten die Norddeutschen in der Abschlusstabelle dreimal auf Rang vier. In der vergangenen Saison schaffte man es erstmals in die Relegation, wo man jedoch unglücklich an Hertha BSC scheiterte.

Ging man nach einem 1:0-Auswärtssieg noch optimistisch in das Rückspiel im heimischen Volksparkstadion, zerschlug sich die Hoffnung auf den Aufstieg nach einer 0:2-Pleite und eine weitere Zweitliga-Saison war fix. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Fans glauben an den HSV-Aufstieg

Fragt man jedoch die Fans, dürfen die Verantwortlichen schon mal den Aufstiegschampagner kaltstellen. In einer repräsentativen Online-Umfrage des Bundesliga-Barometers, an der 5.560 Fans teilnahmen, landeten die Rothosen in der Abschlusstabelle auf Rang eins.

Arminia Bielefeld sehen die Fans ebenfalls auf dem direkten Weg zurück ins Fußball-Oberhaus, während der 1. FC Nürnberg den Umweg über die Relegation gehen muss.

Dabei wird dem HSV ein regelrechtes Offensivfeuerwerk auf dem Weg in die Bundesliga zugetraut. Über 77 Prozent der Befragten glauben, dass die Hamburger die meisten Tore schießen werden. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die Schleudersitze sind in Hamburg und Hannover

Allerdings könnte es auch wieder Querelen in Hamburg geben. Dass Tim Walter, der erst zur vergangenen Saison das Traineramt in Hamburg übernommen hat, zum Ende der Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird, glauben immerhin 38,8 Prozent. Den zweiten Schleudersitz sehen die Fans in Hannover. Über 25 Prozent tippen auf einen vorzeitigen Trainerwechsel in der Heinz von Heiden-Arena. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Im Abstiegskampf ist ebenfalls ein echtes Traditionsteam aus dem Norden zu finden. Eintracht Braunschweig sehen die Fans als sicheren Absteiger auf dem letzten Tabellenplatz. Auch der 1. FC Magdeburg muss sich mit dem Abstieg anfreunden - wenn es nach der Meinung der Fans geht.

Kaiserslautern und Magdeburg werden die Überraschungsteams

Wobei sich die Meinung bei den Ostdeutschen zu teilen scheint. Während Magdeburg auf den vorletzten Tabellenplatz getippt wird, glauben auch knapp 26 Prozent der Befragten, dass Magdeburg eine der positiven Überraschungen in der Liga werden könnte.

Noch besser schneidet nur der 1. FC Kaiserslautern (47,2 Prozent) und der 1. FC Nürnberg (45,4 Prozent) ab.

Der SSV Jahn Regensburg muss erneut um den Klassenerhalt zittern. Während sich der Verein aus Bayern in der vergangenen Saison gerade noch auf Rang 15 retten konnte, sehen ihn die Fans in diesem Jahr einen Platz tiefer stehen. Das würde die Relegation bedeuten.

Das Bundesliga-Barometer von Prof. Dr. Alfons Madeja in Nürnberg gehört zu den ältesten und zuverlässigsten Umfrage-Initiativen im Sport. Weitere Informationen sind über diesen Link erhältlich: https://bundesligabarometer.de/registrieren

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1:





