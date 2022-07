Leichtathletik-WM live im TV und Stream - alles zu deutsche Chancen, Zeitplan und Highlights gibt es hier

Die Leichtathletik-WM findet erstmals in den USA statt. Einige deutsche Stars hoffen auf Medaillen - auch wenn die Form zuletzt nicht immer stimmte. Alle Infos zu den Wettkämpfen in Eugene.

Erstmals überhaupt finden die Wettkämpfe in den USA statt. Genauer gesagt in Eugene/Oregon. Einem 170.000-Einwohner-Städtchen, das aber als Zentrum der US-Leichtathletik gilt. (Alle Infos und News zur Leichtathletik-WM)

49 Mal greifen die Athleten bei der WM in Eugene nach Gold. Bei Frauen und Männern gibt es dabei jeweils 24 Wettbewerbe, außerdem steht die Mixed-Staffel über 4x400 Meter an.

Neben den üblichen Medaillen geht es auch um die Team Trophy, die erstmals vergeben werden soll. In jeder Disziplin erhalten die acht bestplatzierten Sportler Punkte, die am Ende addiert werden.

Niklas Kaul (24/Zehnkampf)

Vor drei Jahren wurde der Mainzer in Doha jüngster Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte. Weil Kaul seit dem Katar-Coup mit reichlich Verletzungspech zu kämpfen hatte und nicht richtig in Fahrt kam, ist er in Eugene Außenseiter - im Zehnkampf weiß man aber bekanntlich nie.

Konstanze Klosterhalfen (25/5000 und 10.000 m)

Gesa Felicitas Krause (29/3000 m Hindernis)

Deutschlands Hindernis-Rekordlerin war in den vergangenen Jahren eine Bank: WM-Bronze 2015 und 2019, Europameisterin 2016 und 2018, starke Olympiafünfte 2021 in Tokio. Zuletzt war sie aber nicht auf ihrem gewohnten Level.

Gina Lückenkemper (25/100 m und Staffel)

2017 und 2018 waren die großen Jahre der damals blutjungen Sprinterin: Erst die starken 10,95 Sekunden und das WM-Halbfinale in London, dann Silber bei der EM in Berlin. In der Folge rutschte Lückenkemper in die große Schaffenskrise, erst 2022 scheint diese beendet: In 10,99 Sekunden blieb Lückenkemper, die mittlerweile in Florida trainiert, bei der DM erstmals seit vier Jahren wieder unter der magischen 11er-Marke - das Semifinale wie 2017 ist wieder drin.