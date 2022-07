EuroLeague: Alba und Bayern mit machbaren Aufgaben zum Start

Die deutschen Duelle finden am 10. November 2022 sowie am 17. März 2023 statt, im ersten Duell hat ALBA Heimrecht. Insgesamt nehmen 18 Teams am Wettbewerb teil, in der regulären Saison finden in Hin- und Rückserie insgesamt 34 Spieltage statt. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Play-offs, ehe der Sieger beim Final Four ausgespielt wird.