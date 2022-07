Klose mit Vorfreude ins erste Spiel: "Macht viel Spaß"

Nach den ersten Wochen im Traineramt des SCR Altach steht für Miroslav Klose das Pflichtspieldebüt an. Dafür hat der DFB-Rekordtorschütze eine Forderung an sein Team.

Eine Blamage wie vor einem Jahr, als Altach in der ersten Runde des ÖFB-Cups am Drittligisten SC Kalsdorf (1:2) gescheitert war, will Klose unter allen Umständen verhindern. "Es ist unser Ziel, in Ruhe zu arbeiten. Siege geben immer Ruhe", sagte der 44-Jährige.