League of Legends Patch 12.13 bringt große Veränderungen

Mit jedem Update nimmt Riot Games einige Veränderungen an Champions vor und führt neue Inhalte wie Skin-Reihen ein. Auch mit Patch 12.13 hat sich einiges in League of Legends verändert.

Nilah ist der neue Bot Laner in League of Legends und richtet dort mit einer Peitsche Schaden an Gegnern an. Für einen ADC hat sie eine relativ knappe Reichweite von lediglich 400 Einheiten, weswegen sich ihre Spielmechaniken von anderen Vertretern dieser Position unterscheiden sollten. Aber was hat sich mit Patch 12.13 sonst noch geändert?