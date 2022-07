Equal Pay: Petkovic sieht noch "gewisse Marktunterschiede"

Tennisprofi Andrea Petkovic sieht in ihrer Sportart in der Diskussion um Equal Pay zwischen Männer und Frauen noch „gewisse Marktunterschiede.

Tennisprofi Andrea Petkovic sieht in ihrer Sportart in der Diskussion um Equal Pay zwischen Männer und Frauen noch „gewisse Marktunterschiede. Aber ich erkenne auch die große Diskrepanz. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen auch noch viel daran arbeiten“, sagte die 34-Jährige, Turnierbotschafterin der in der kommenden Woche stattfindenden Hamburg European Open.