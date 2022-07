Exklusiv! Die neue Hearthstone-Karte "Foliantenfälschung"! Wird sie den Weg in die Standard-Meta schaffen?

In der neusten Erweiterung muss Murloc Holmes ein mysteriösen Mordfall lösen © Blizzard

In zweieinhalb Wochen erscheint Blizzards neuste Hearthstone-Erweiterung „Mord auf Schloss Nathria“. Seit der Ankündigung erscheinen fast täglich frische Karten, die mit der kommenden Expansion veröffentlicht werden. SPORT1 hat die Ehre eine dieser neuen Exemplare exklusiv vorstellen zu dürfen.

Hearthstone: Das ist die Foliantenfälschung

Entsprechend besagt der Kartentext der Foliantenfälschung folgendes: „Mischt Kopien Eurer Handkarten in Euer Deck. Sie kosten (1) [Mana]. Werft dann eure Hand ab.“

Einen „Wirbelnden Nether“ für 1 Mana? Aber gerne doch. Lord Jaraxxus oder Schreckenslich Tamsin für 1 Mana? Immer her damit! Ebenso starke wie teure, neutrale Karten wie Schlachtzugsboss Onyxia, Kazakusan oder Mutanus für 1 Mana? Okay, okay, jetzt hat es wohl auch der Letzte verstanden.