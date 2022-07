Die schnellste Lady der Extreme E! Mikaela Ahlin-Kottulinsky brilliert im Team von Nico Rosberg

Mikaela Ahlin-Kottulinsky glänzt in der Extreme E © Imago

Mikaela Ahlin-Kottulinsky ist die neue Grande Dame der Extreme E. Im Team von Nico Rosberg will sie die Gleichberechtigung fördern - und weiter siegen.

Sie sind die Dominatoren der Extreme E: Mikaela Ahlin-Kottulinsky und Johan Kristoffersson. Die beiden Schweden fahren für Nico Rosbergs Team RXR – und sie siegen die Konkurrenz in Grund und Boden.

So auch am Wochenende auf Sardinien. In Rennen eins verhinderte nur die Strafe nach einer Kollision mit Carlos Sainz Sr. den Sieg.