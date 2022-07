Anzeige

AEW: Populäres Wrestling-Duo Santana und Ortiz hat sich real zerstritten Wrestling-Duo ist real zerstritten

Das AEW-Duo Santana (l.) und Ortiz soll sich zerstritten haben © AEW

Martin Hoffmann

Das Tag Team Santana und Ortiz, jahrelang in tragender Rolle bei WWE-Konkurrent AEW aktiv, ist hinter den Kulissen zerbrochen. Einer der beiden scheint weg zu wollen.

Ein erfolgreiches Tag Team ist zerbrochen - an sich keine Seltenheit im Wrestling, in diesem Fall aber keine Story.

Das Duo Santana und Ortiz, das über Jahre hinweg eine größere Rolle beim WWE-Konkurrenten AEW gespielt hat, hat sich hinter den Kulissen zerstritten. Einer der beiden scheint die Liga auch verlassen zu wollen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Anzeige

Wird der Schweizer Star Claudio Castagnoli (Cesaro) bei AEW jetzt erfolgreicher als bei WWE? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Santana und Ortiz spielten prägende Rolle bei AEW

„Die beiden verstehen sich nicht mehr“, erklärte Weggefährte Konnan in seinem Podcast Keepin It 100, nachdem bereits Fightful und der Wrestling Observer entsprechende Spekulationen geschürt hatten. Die mexikanische Legende - außerhalb seiner Heimat vor allem bekannt für seine Zeit bei WCW in den Neunzigern - war früher Manager von Santana und Ortiz und trat auch bei AEW in der Fehde der beiden gegen FTR als ihr Mentor auf.

Santana (bürgerlich: Mike Sanchez, früher bekannt als Mike Draztik) und Ortiz (Miguel Molina / Angel Ortiz) waren seit 2012 gemeinsam in der Independent-Szene aktiv und hielten Titel in vielen verschiedenen Ligen. Größere Aufmerksamkeit erregten sie ab 2017 bei Impact Wrestling (ehemals: TNA), wo sie mit Konnan die zweite Inkarnation der Gruppierung LAX bildeten.

Zwei Jahre danach schlossen sie sich dem frisch formierten Projekt AEW an und spielten gleich eine Hauptrolle in der ersten TV-Show der Liga: Zusammen mit Legende Chris Jericho, dem debütierenden Jake Hager und Youngster Sammy Guevara formierten sie die Gruppierung The Inner Circle, die AEW über zwei Jahre lang prägen sollte.

Im Frühjahr löste sich der Circle auf, zusammen mit Eddie Kingston bekämpften Santana und Ortiz seitdem vor der Kamera Jerichos neue Gruppierung Jericho Appreciation Society. Abseits der Kamera ist in diesem Zeitraum offenbar etwas zwischen Santana und Ortiz zerbrochen.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Verletzter Santana scheint AEW verlassen zu wollen

Aufmerksamen Beobachtern fiel schon auf, dass Santana und Ortiz seit April kein Tag Team Match mehr bestritten haben und sich auch sonst nur noch selten gemeinsam zeigen. Seite an Seite kämpften sie zuletzt nur bei den großen Massenschlachten gegen Jerichos Gruppierung, in denen sich das Geschehen mehr verlief.

Anzeige

Bei Blood and Guts verletzte sich Santana dabei infolge einer missglückten Aktion auch noch schwer am Bein, Ligaboss Tony Khan nannte - wie generell in letzter Zeit - die genaue Verletzung nicht, es scheint sich aber um einen Knochenbruch oder schweren Bänderriss mit vielen Monaten Auszeit zu handeln.

Schon vorher dem folgenschweren Unfall präsentierte sich Santana in seinen Social-Media-Auftritten in schlechter Stimmung. Der 31-Jährige - in den vergangenen Monaten außerhalb von AEW öfters als Einzelwrestler unterwegs - setzte in den vergangenen Monaten immer wieder kryptische und schmallippige Botschaften ab, die weithin als Ausdruck von Wechselabsichten interpretiert werden. Unter anderem postete er Ende April die Worte „126 Tage“, die auf dem 1. September hindeuten, sein potenzielles Vertragsende.