NBA: Deutschland-Schreck bei Heim-EM 2022? Joel Embiid darf jetzt für Frankreich spielen

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Joel Embiid am 4. Juli per Dekret die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Das gehe aus einem Amtsblatt des Landes hervor. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Joel Embiid in Kamerun geboren

Embiid wurde in Yaoundé in Kamerun geboren und lebte dort bis zu seiner Jugendzeit. Dann ging es für ihn in die USA. Allerdings leben Teile seiner Familie in Frankreich.