Leichtathletik: Ukraine-Star Mahuchikh sieht auf der Laufbahn keinen Platz für „russische Killer“

Kurz vor Beginn der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene äußert sich Yaroslava Mahuchikh zum Auschluss russischer Sportler aus dem Wettkampf. Dabei nimmt die Ukrainerin kein Blatt vor den Mund und kritisiert auch eine russische Rivalin und ehemalige Freundin.

Die ukrainische Hochspringerin Yaroslava Mahuchikh hat den Ausschluss russischer Sportler aus der Leichtathletik im Gespräch mit Reportern in Eugene befürwortet. Es gebe keinen Platz für „russische Killer“.

Der Krieg ließ auch die Freundschaft zwischen der U20-Weltrekordhalterin und ihrer großen Rivalin, der Russin Mariya Lasitskene, zerschellen. Letztere soll sich, statt an ihre ukrainischen Kolleginnen, an IOC-Präsident gewandt haben, um gegen die Sperrung zu protestieren.

Zwar hatte Lasitskene ihr Mitgefühl mit den Opfern des Krieges ausgedrückt: „Ich wüsste nicht, wie ich ihnen in die Augen sehen oder was ich zu ihnen sagen sollte. Sie und ihre Familien machen etwas durch, was kein Mensch erleben sollte“ - wollte aber nicht auf die Medaillenchancen verzichten.