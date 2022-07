Riot Games bannt Doublelift angeblich für "Sterbe"-Kommentar zur LCS

Am kommenden Wochenende kehren sowohl die LEC, als auch LCS aus der Sommerpause zurück. Einer wird jedoch nicht mit von der Partie sein: Yiliang „ Doublelift “ Peng. Dem ehemalige TSM- und Team-Liquid-Starspieler wurde für das bevorstehende Wochenende die Lizenz des Co-Streamens der LCS-Spiele entzogen. Der Grund hierfür soll, gemäß Doublelift selbst, in seiner Aussage im Zusammenhang mit dem League-Duell zwischen Mr. Beast , Ninja und der, seiner Meinung nach, sterbenden Zuschauerschaft der NA-Liga liegen.

„Mr. Beast vs Ninja“ ohne LCS-Profis

Er sieht es als großen Fehler und verpasste Chance an, dass Riot sich gegen die Teilnahme aktiver Profi-Spieler am Showmatch der bekannten Streamer- und YouTube-Größen entschieden hat, obwohl einige Interesse bekundeten. Angeblich hätte Team Liquids Søren „ Bjergsen “ Bjerg für Mr. Beasts Team an den Start gehen sollen, jedoch wurde dies von Riot Games unterbunden.

Im Zuge dessen machte er seinem Unmut über die aktuelle Situation der LCS Luft: „Die LCS liegt im Sterben! Die Zuschauerzahlen sterben offensichtlich. Daran gibt es nichts zu leugnen. Jeder weiß es. Jeder kann es fühlen.“ Kurz darauf soll er von Riot seinen zweiten Strike erhalten haben, was den ehemaligen Bot Laner nun am kommenden Wochenende davon abhalten wird, die LCS als Co-Streamer zu begleiten. Eine genaue Handhabe, wie das Unternehmen hinter League of Legends mit Strikes umgeht, ist nicht bekannt. Doublelift selbst gab an, mittlerweile zwei davon erhalten zu haben.