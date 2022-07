2. Liga TV-Übertragung: Sky und Sport1 vor Zweitligastart: "Eine attraktive Liga"

Schalke und Bremen sind weg - doch wenn die 2. Fußball-Bundesliga am Freitag ihre Tore öffnet, bleibt es nach Ansicht der übertragenden Sender spannend. „Die 2. Bundesliga wird auch in der neuen Saison stark sein“, sagte Sky-Sportchef Charly Classen im SID-Interview. „Dafür spricht, dass im Vorfeld der Saison viele Aufstiegskandidaten genannt werden.“

Attraktiv ist auch die Tradition in Liga zwei, von der es in diesem Jahr erneut jede Menge gibt - unter anderem dank der Drittliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern, wie Classen und Gottschalk betonten. "Auf Kaiserslautern und Flutlichtspiele am Betze freuen wir uns ganz besonders", so der Sport1-Chefredakteur.