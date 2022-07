Sich einmal fühlen wie ein Poker High Roller

Sechs Tage die Annehmlichkeiten eines 5-Sterne Resorts auf den Bahamas genießen, ausgestattet mit einem Spesensatz von $1900. Und vielleicht noch beim größten $25.000 aller Zeiten in die Geldränge kommen. All das ist möglich bei der von PokerStars organisierten PSPC (PokerStars Player NL Holdem Championship).

Das PokerStars Carribean Adventure war in den vergangenen Jahren immer ein Highlight in der Pokerszene. Es lockten perfekt organisierte Turniere vor karibischer Kulisse.

Für den Sieger des Turniers (€360 plus €40 Fee) gibt es zum Platinum Pass noch den Gewinn aus dem Preispool. Starttage des Main Events sind der 31.08., 01.09. und 02.09. Main Event Tag 2 am 03.09, Tag 3 am 04.09.

Wer nicht bis Januar warten will, um an einem touristischen Hotspot zu pokern, der kann sein Glück bereits ab dem 08.08.2022 bei der EPT Barcelona versuchen. Der legendäre EPT-Spot am Port Olimpic richtet insgesamt 61 Events in zwei Wochen aus. PokerStars bietet aktuell online Qualifikationsmöglichkeiten für das €5.300 Main Event.