NHL: Sturm wechselt zu den Sharks - Greiss zu St. Louis Blues

Greiss erhält bei den Blues einen Einjahresvertrag in Höhe von 1,25 Millionen Dollar plus Bonuszahlungen, wie der Klub mitteilte. Der 36-Jährige hat bislang insgesamt 347 Spiele in der NHL für Detroit, die New York Islanders, die Pittsburgh Penguins, die Phoenix Coyotes und die San Jose Sharks bestritten.