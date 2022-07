Tom Kunze unterwegs Richtung Finaltisch

Wer nach Informationen über Pokerspieler sucht, kommt am „Hendon Mob“ nicht vorbei. In der weltweit größten Poker-Datenbank werden die Ergebnisse aller Live-Turniere gesammelt. Wer dort nach Tom Kunze sucht und schließlich bei „Thomas Kunze“ landet, findet einen einzigen Eintrag aus dem Jahr 2017. Ein €54 Turnier im tschechischen Asch, Platz 9, Gewinnsumme €485.

Geboren im hessischen Viernheim, aufgewachsen in Leipzig, hat Kunze, wie so viele Pokerspieler, seinen Wohnort nach Wien verlagert. In Österreich ist die rechtliche und vor allem steuerliche Situation für Pokerspieler wesentlich günstiger als in Deutschland. Vor allem wenn man sein Geld mit Onlinepoker verdient, so wie Kunze.