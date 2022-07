Anzeige

AEW Dynamite: Fyter Fest endet mit dicker Titel-Überraschung Dicke Titel-Überraschung bei AEW

Keith Lee und Swerve Strickland kürten sich bei AEW Dynamite: Fyter Fest als neue Tag Team Champions © AEW

Martin Hoffmann

Die Young Bucks verlieren am ersten Abend des TV-Specials Fyter Fest überraschend die Tag-Team-Titel - Swerve Strickland und Keith Lee triumphieren.

Unerwarteter Paukenschlag bei AEW Dynamite: Am ersten Abend des TV-Specials Fyter Fest haben die Young Bucks überraschend ihre Tag-Team-Titel verloren.

Die Liga-Mitgründer Nick und Matt Jackson mussten ihre Gürtel im Hauptkampf der Show dem Duo Keith Lee und Swerve Strickland überlassen. Die WWE-Weggefährten, die sich beim Konkurrenten zum Team „Swerve in our Glory“ zusammengeschlossen hatten, bezwangen die Bucks sowie Ricky Starks und Powerhouse Hobbs in einem spektakulären Dreikampf, Strickland pinnte Starks am Ende mit einem Stomp vom Seil. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Wird der Schweizer Star Claudio Castagnoli (Cesaro) bei AEW jetzt erfolgreicher als bei WWE?

Zweite Regentschaft der Young Bucks endet in Rekordzeit

Der Wechsel kommt nur einen Monat, nachdem sich die Bucks gegen Jungle Boy und Luchasaurus als erstes Team der AEW-Geschichte zum zweiten Mal gekrönt hatte, ihre Regentschaft geht nun als bislang kürzeste in die Liga-Annalen ein. (HINTERGRUND: Warum die Entscheidung der Young Bucks gegen WWE den Konkurrenten das Monopol kostete)

Die Krönung von Lee und Strickland (bei WWE glücklos als Isaiah „Swerve“ Scott) kommt auch deshalb überraschend, weil eigentlich schon Trennungs-Tendenzen bei den beiden angedeutet wurden - und weil die Bucks als Champions eigentlich auf ein großes Finale ihrer jahrelangen aufgebauten Fehde mit FTR zusteuern schienen.

FTR sammelten zuletzt alle Tag-Team-Titel der AEW-Partner- und Unterligen (AAA, NJPW, ROH), ein Showdown um alle Gürtel drängte sich für das Herbst-Highlight All Out auf - die Show, bei der im vergangenen Jahr Bryan Danielson und Adam Cole bei AEW eingeschlagen waren. Es bleibt abzuwarten, ob die Regentschaft von Lee und Scott nur eine kurze Kurve in diesem Plan ist oder mehr dahintersteckt.

Wardlow, Jon Moxley und Claudio Castagnoli feiern Siege

Auch die beiden anderen Träger der wichtigsten Männer-Titel bei AEW waren bei Fyter Fest im Einsatz: In einem unterhaltsamen Eröffnungskampf zweier Publikumslieblinge behielt der aufstrebende Wardlow seinen TNT-Titel gegen Kultfigur Orange Cassidy. Er konterte dessen Orange Punch mit einer Powerbomb aus. (Orange Cassidy: Der genialste Personal-Coup von AEW)

Auch Interims-World-Champion Jon Moxley - Vertreter des verletzten Topstars CM Punk - hielt sich schadlos: Er besiegte in einem Non Title Match den jungen Japaner Konosuke Takeshita, der zuletzt mit einer Serie herausragender Matches gegen Ex-Champion Hangman Page und Eddie Kingston auf sich aufmerksam gemacht hatte. Takeshitas Leistung gegen Moxley knüpfte daran an und empfahl ihn weiter für eine größere Rolle innerhalb der Liga.

Moxleys Kampfgefährte Claudio Castagnoli aus der Schweiz fügte derweil seiner bislang makellosen Bilanz seit seinem AEW-Debüt einen weiteren Sieg hinzu. Der frühere Cesaro besiegte seinen ehemaligen WWE-Partner Jake Hager (Jack Swagger), Mitglied der Jericho Appreciation Society um Chris Jericho.

Jericho wird kommende Woche bei Tag 2 von Fyter Fest in Mittelpunkt stehen: Seine Blutfehde mit Eddie Kingston wird dann in einem Barbed Wire Match gipfeln, bei dem der Ring mit Stacheldraht umgeben sein wird.

AEW Dynamite: Fyter Fest - Tag 1: Die Ergebnisse:

TNT Title Match: Wardlow (c) besiegt Orange Cassidy

Non Title Match: Jon Moxley besiegt Konosuke Takeshita

Luchasaurus besiegt Griff Garrison

Claudio Castagnoli besiegt Jake Hager

Serena Deeb besiegt Anna Jay

AEW World Tag Team Title Three Way Match: Swerve in our Glory besiegen The Young Bucks (c), Ricky Starks & Powerhouse Hobbs - TITELWECHSEL!

