Petersen in "Sorge" wegen europäischer Zusatzbelastung

Angreifer Nils Petersen vom Bundesligisten SC Freiburg plagen angesichts der Zusatzbelastung in der Europa League ein paar Zweifel.

Angreifer Nils Petersen vom Bundesligisten SC Freiburg plagen angesichts der Zusatzbelastung in der Europa League ein paar Zweifel.

„Die Sorge ist immer in uns: Kriegen wir das europäisch hin, können wir unser Level halten?“, sagte der 33-Jährige dem kicker : „Wir haben zwar jetzt das Selbstverständnis, dass wir diesmal nicht mehr nur vom Klassenerhalt reden dürfen, andererseits hat uns die Demut immer gutgetan mit dem Hintergrundwissen: Wir können für Furore sorgen.“

"Auf vielen Positionen sind wir auch in der Breite besser besetzt. Gerade in der Offensive herrscht jetzt großer Andrang, das wird ein Hauen und Stechen, aber der Trainer kann immer wieder nachlegen", erklärte Petersen. Ein ähnliches Abschneiden wie in der abgelaufenen Saison würde trotz des gewachsenen Stellenwerts vereinsintern aber "jeder unterschreiben".