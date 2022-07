Ebert sieht deutsches Fechten auf dem richtigen Weg

Ebert sieht Fechtsport in Deutschland auf richtigem Weg © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Es sei „wichtig, dass man nicht in Limits denkt“, sagte die 22-Jährige dem SID vor dem WM-Start in Kairo am Freitag. Ihr EM-Titelgewinn habe gezeigt, „dass wir die Chance haben, auch bei wichtigen Wettkämpfen Medaillen zu holen“.