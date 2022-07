FC Bayern: So gut ist Matthijs de Ligt wirklich - das sagen Juventus-Experten

De Ligt bei Juventus? „Nie ganz fehlerlos“

„Allerdings dachte ich, dass er sich mit seiner Ankunft in Italien schneller steigern würde, was aber nicht passiert ist. Er war nie ganz fehlerlos, obwohl er gleich im ersten Jahr mit Maurizio Sarri einen Meistertrainer in der taktischen Abwehrarbeit hatte.“

Dann verkauft Juventus de Ligt an Bayern

Flüchtet de Ligt vor Allegri?

Dass der Innenverteidiger bei Juventus keine großen Fortschritte gemacht habe, sagt auch Stefano Cantalupi von der Gazzetta dello Sport - allerdings habe dies weniger am Spieler gelegen als an dessen Trainern.

Nagelsmann als idealer Trainer für de Ligt?

An einer Sache müsse de Ligt aber noch arbeiten: „Er sollte sich an seine Ajax-Zeit erinnern, wie man spielt, wenn man gegen den Angreifer allein gelassen wird“. In der niederländischen Eredivisie und der Bundesliga passiere dies häufiger - in Italien so gut wie nie.