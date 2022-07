NFL: Hat Zach Wilson seine Partnerin mit der besten Freundin der Mutter betrogen?

Zach Wilson (m.) sorgt in der NFL für Schlagzeilen © Imago

Zach Wilson sorgt für großen Wirbel. Der Quarterback der New York Jets soll seine Ex-Partnerin mit der besten Freundin seiner Mutter betrogen haben.

Der Quarterback der New York Jets soll seine ehemalige Partnerin Abbey Gile mit der besten Freundin seiner Mutter betrogen haben - das behauptet jedenfalls Gile, die sich in der Folge von ihm getrennt haben soll. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Bei Instagram schrieb sie dies in einem Kommentar. Mittlerweile ist er wieder gelöscht.

Betrog Wilson seine Freundin?

Denn auch der Zeugwart der Jets, Josh McMahon, mischte sich noch mit ein. Unter einem Paarfoto von Milne und Gile schrieb er an den Passsempfänger der Commander gerichtet: „Ich weiß nicht, was ein größerer Witz ist: Deine NFL-Karriere oder diese Beziehung“.

Indes teilte Wilsons Mutter ein Video in ihren Instagram-Stories, wie sie am Dienstag einen Spinning-Kurs gab. Dabei schwenkte sie ihre Kamera im Raum, zeigte auf einige Leute in der Klasse und sagte: „Schaut, wie sexy meine Freunde sind“, bevor sie über ihren Witz lachte.