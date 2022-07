Anzeige

Formel 1: Wahnsinn! Ralf Schumacher im Auto von 2003 schneller als Hamilton & Co. Schumacher schlägt aktuelle F1-Fahrer

Ralf fordert mehr Egoismus von Mick Schumacher

SPORT1

Ralf Schumacher hat sein Talent am Steuer einer Wagens in der Formel 1 nicht verloren. In Spielberg dreht er Runden in seinem Williams von 2003 - und schlägt die aktuellen Piloten.

Ralf Schumacher kann es immer noch!

Bei der Legenden-Parade in Spielberg drehte der 47-Jährige einige Runden in seinem Williams-BMW FW 25 aus der Saison 2003. Dabei wurde der Experte auch rund 14 Jahre nach seinem letzten Rennen in der Formel 1 nicht abgehängt - ganz im Gegenteil. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Anzeige

Bei motorsport-total.com berichtete er, dass er die aktuellen Piloten geschlagen hat: „Ich war schneller, aber ich sage nicht um wie viel.“

Am Mittwoch veröffentlichte der Ex-Fahrer bei Twitter dann doch seine schnellste Rundenzeit: 1:08,170 Minuten. Zum Vergleich: Die schnellste Runde im Grand Prix gelang Max Verstappen in 1:07,275 Minuten und auch Charles Leclerc war mit 1:07,583 Minuten schneller. Doch der Rest der Feldes fuhr in der Tat langsamer als Schumacher.

Bolide von Schumacher wurde gedrosselt

Dabei wurde an dem Auto im Vergleich zu 2003 nichts verändert. Lediglich neue Reifen bekam Schumachers Bolide, der sogar noch von 950 PS auf 850 PS gedrosselt wurde. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Der 47-Jährige erklärte aber auch, weshalb er schneller als die Stars war. „Die aktuellen Autos sind ja fast 200 Kilogramm schwerer. Die Sicherheit ist das, was die Autos heute schwerer macht“, sagte er.