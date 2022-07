Ribery verletzt sich bei Schalke-Nullnummer

Krauß verrät: Dieser Titel wäre ihm am wichtigsten

Aufsteiger Schalke 04 ist in seinem ersten Härtetest vor der neuen Saison der Fußball-Bundesliga nicht über ein Remis hinausgekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Knappen trennten sich am Mittwoch im Trainingslager in Österreich vom italienischen Erstligisten US Salernitana um Ex-Bayern-Spieler Franck Ribery mit 0:0.