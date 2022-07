Wenn Krieg andauert: Wimbledon will Russen und Belarussen auch 2023 ausschließen

Helden-Empfang für Djokovic in Belgrad

Den russischen Tennisstars droht auch im nächsten Jahr der Ausschluss in Wimbledon. Die Turnierbosse kündigen an, den harten Kurs beibehalten zu wollen.

Als das Turnier in Wimbledon startete, stand Daniil Medvedev weit entfernt mit Bastian Schweinsteiger auf einem Golfplatz und veröffentlichte Bilder des Duells bei Instagram.

Beim prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt durfte der Russe hingegen nicht teilnehmen, da alle Russen und Belarussen von den Veranstaltern aufgrund der Invasion in der Ukraine ausgeschlossen wurden.

Wimbledon wieder ohne Medvedev?

Der russische Weltranglistenachte Andrey Rublev hat den Ausschluss russischer und belarussischer Tennisprofis vom Grand-Slam-Turnier in Wimbledon scharf kritisiert und als „komplette Diskriminierung“ bezeichnet.

Doch 2023 droht den russischen und belarussischen Profis erneut ein Sommer ohne Spiele auf dem heiligen Rasen in London. Denn die Verantwortlichen des All England Club wollen an ihrer harten Linie festhalten und haben bereits angekündigt, die betroffenen Sportler erneut auszuschließen, wenn Russland die Ukraine weiter besetzt.