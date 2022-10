Mvogo wechselt von Leipzig nach Lorient

Leipzig will Laimer behalten

Der RB Leipzig verliert einen Torwart. Yvon Mvogo sucht in der Ligue 1 eine neue Herausforderung

Torhüter Yvon Mvogo (28) verlässt DFB-Pokalsieger RB Leipzig und schließt sich dem französischen Fußball-Erstligisten FC Lorient an. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Das teilten die Sachsen am Mittwoch mit. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Mvogo an den niederländischen Klub PSV Eindhoven ausgeliehen.